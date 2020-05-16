Рэднапп призвал Терри возобновить игровую карьеру

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп призвал ассистента "Астон Виллы" Джона Терри возобновить игровую карьеру.

Терри ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле" с октября 2018, когда Джон повесил бутсы на гвоздь. Однако Рэднапп убежден, что 39-летний англичанин по-прежнему находится в отличной форме и мог бы пригодиться бирмингемцам на финише сезона.



"Будь я главным тренером "Астон Виллы", в преддверии этих девяти заключительных матчей я бы первым делом сказал Джону Терри: "Пожалуйста, набери форму".



"Я бы играл с тремя защитниками, расположив его в центре этой тройки. Он бы командовал игрой обороны, потому что по матчу против "Борнмута" я убедился — у них нет лидера, ничего".



"Я бы снова сделал его игроком, он мог бы провести эти оставшиеся девять матчей и, возможно, помог бы им остаться в дивизионе. Такие, как Джон Терри, из вымирающей породы".



"Теперь он тренирует, но я бы сказал: "Послушай, Джон, у нас есть девять матчей, чтобы спасти сезон, так почему бы не попытаться? Посмотрим, сможешь ли ты набрать форму".



"Я видел его в прошлом году в благотворительном матче SoccerAid. Это не Премьер-Лига, но в одном из эпизодов он не уступил в забеге самому Усейну Болту", — сообщил Рэднапп в подкасте Питера Крауча.