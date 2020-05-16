Силва: "Гвардиола — один из лучших тренеров всех времен"

Бернарду Силва и Хосеп Гвардиола Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал своего наставника Хосепа Гвардиолу одним из лучших тренеров всех времен.

В первом для Силвы английском сезоне — 2017/18 — "Сити" завоевал Кубок Лиги и выиграл Премьер-Лигу с рекордными 100 очками. Спустя год Бернарду помог "горожанам" защитить титул, еще раз взять Кубок Лиги и добавить к нему Кубок Англии.

В этом сезоне "Сити" уже не имеет шансов защитить титул Премьер-Лиги, но в очередной раз выиграл Кубок Лиги, а также имеет большие шансы на успех в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

25-летний португалец, сделавший немалый вклад в эти успехи, наслаждается совместной работой с Гвардиолой и тем, в каком стиле играет "Сити".

"Лично я научился столь многому не только у него, но и у всех моих партнеров по команде с момента, как перешел в "Манчестер Сити". Он один из лучших тренеров всех времен. Замечательно, что он есть у нас".

"Он оказал огромное влияние за время своей работы в "Манчестер Сити". Вы можете видеть это по результатам и трофеям за последние три сезона".

"С момента моего перехода мы выиграли немало трофеев. Но приятная вещь не только в этом, а также в том, как мы играем. Мы думаем, что наши фанаты наслаждаются нашей игрой — атаками, обилием моментов, голами. Это привлекательный футбол", — цитирует Силву Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Силва, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 93

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 16.05.2020 13:07 # m-ballack
    Ну, в его карьере шарлотан точно лучший. Будто он так много тренеров повидал, лол

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  2. scholes22 16.05.2020 13:04 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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