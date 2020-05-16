Силва: "Гвардиола — один из лучших тренеров всех времен"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал своего наставника Хосепа Гвардиолу одним из лучших тренеров всех времен.

В первом для Силвы английском сезоне — 2017/18 — "Сити" завоевал Кубок Лиги и выиграл Премьер-Лигу с рекордными 100 очками. Спустя год Бернарду помог "горожанам" защитить титул, еще раз взять Кубок Лиги и добавить к нему Кубок Англии.



В этом сезоне "Сити" уже не имеет шансов защитить титул Премьер-Лиги, но в очередной раз выиграл Кубок Лиги, а также имеет большие шансы на успех в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



25-летний португалец, сделавший немалый вклад в эти успехи, наслаждается совместной работой с Гвардиолой и тем, в каком стиле играет "Сити".



"Лично я научился столь многому не только у него, но и у всех моих партнеров по команде с момента, как перешел в "Манчестер Сити". Он один из лучших тренеров всех времен. Замечательно, что он есть у нас".



"Он оказал огромное влияние за время своей работы в "Манчестер Сити". Вы можете видеть это по результатам и трофеям за последние три сезона".



"С момента моего перехода мы выиграли немало трофеев. Но приятная вещь не только в этом, а также в том, как мы играем. Мы думаем, что наши фанаты наслаждаются нашей игрой — атаками, обилием моментов, голами. Это привлекательный футбол", — цитирует Силву Daily Mail.