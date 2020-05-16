"Сити" и "Реал" проведут ответный матч 7 августа

"Манчестер Сити" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", вероятно, 7 августа.

Напомним, 26 февраля в Мадриде "горожане" одержали волевую победу со счетом 1:2. А вот ответная встреча на "Этихад" была отложена из-за захлестнувшей Европу пандемии коронавируса.



В данный момент УЕФА помогает Премьер-Лиге и другим европейским лигам возобновить сезон, но не забывает и о Лиге Чемпионов с Лигой Европы, розыгрыши которых должны завершиться в августе.



Как утверждает Daily Mail, УЕФА собирается поставить матч "Сити" — "Реал" на пятницу, 7 августа. Таким образом, ответная встреча состоится 174 дня после первой.



Подтверждение этому должно поступить 27 мая, когда состоится заседание исполкома УЕФА. Тогда же будут определены даты других ответных матчей 1/8 финала, включая "Бавария" — "Челси".