Вернер останется в "РБ Лейпциг", если не сможет перейти в "Ливерпуль"

Нападающий Тимо Вернер хочет перейти в "Ливерпуль", в противном случае он останется в "РБ Лейпциг" еще на один год.

"Ливерпуль" имеет давний интерес к Вернеру и, как ранее ожидалось, без лишней суеты оформит этот трансфер — Тимо явно хочет поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом и имеет в своем контракте пункт об отступных, что упрощает заключение сделки.



Однако в планы "Ливерпуля" и Вернера вмешалась пандемия коронавируса, которая оказала и продолжает оказывать разрушительный эффект на финансы футбольных клубов.



На "Энфилде" до сих пор не знают, будет ли этот сезон возобновлен. Еще один большой вопрос касается возвращения зрителей на трибуны — клубы Премьер-Лиги всерьез опасаются, что всю следующую кампанию им придется сыграть на пустых стадионах, что сопряжено с огромными финансовыми потерями.



В сложившейся ситуации "Ливерпулю" было бы затруднительно расстаться даже с 50 миллионами евро (45 млн. фунтов), утверждает The Athletic.



По информации издания, Вернер уже переговорил с Клоппом, подтвердив свое желание присоединиться к "Ливерпулю". Но если "красные" не сделают свое предложение, Тимо не собирается вступать в переговоры с другими заинтересованными клубами вроде "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



24-летний игрок сборной Германии предпочитает отложить свою мечту на 12 месяцев, чем отказаться от нее вовсе.