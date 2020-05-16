Лэмпард надеется сохранить Виллиана и Жиру до конца сезона

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб хочет продлить истекающие контракты вингера Виллиана и нападающего Оливье Жиру.

Как известно, уже в конце следующего месяца Виллиан и Жиру могут стать свободными агентами, тогда как сезон, если будет возобновлен, почти наверняка продлится за пределы июня.



Лэмпард надеется, что ему удастся завершить сезон теми же игроками, которыми он его начинал, благо на днях Премьер-Лига разрешила краткосрочные контракты.



"Неопределенность по-прежнему сохраняется, если и когда мы сможем играть. У нас есть большие игроки с истекающими контрактами, и я очень внимательно за этим слежу".



"Эти игроки, чьи контракты истекают, верой и правдой служили клубу, и они очень привязаны к клубу. Конечно, они переживают за себя и хотят быть уверены, что никакой спешки с возвращением футбола нет".



"Это нечто, что мы должны уладить, и я надеюсь, нам удастся договориться, что позволит им остаться с нами".



"Я был бы счастлив сохранить этих игроков на весь сезон, но давайте посмотрим", — сообщил Лэмпард Sky Sports.