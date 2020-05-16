Ингс призвал возобновить сезон

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс считает, что клубы Премьер-Лиги могут стать локомотивом для общества на пути назад к нормальной жизни.

В данный момент Премьер-Лига ведет интенсивные переговоры о возобновлении сезона в июне, однако далеко не все игроки одобряют этот план.



Отдельные футболисты убеждены, что риск подхватить коронавирус слишком велик. Ингс же призывает своих коллег по профессии проявить инициативу и не прятаться.



"Когда люди говорят о футболе, они думают об игроках на поле в три часа дня субботы. Я поиграл почти на каждом уровне и знаю, что для футбольных клубов есть гораздо больше вещей, чем только футбол".



"Я знаю, насколько важна общественная деятельность для футбольных клубов, я и сам пытался сделать свой вклад, учредив благотворительную организацию (выступая за "Бернли"). Порой клубы могут быть локомотивами для городов".



"На мой взгляд, абсолютно важно найти способ играть матчи. Это должно быть максимально удобно, безопасно и учитывать все нюансы, с которыми мы имеем дело. Я не знаю ни одного игрока, который бы хотел отобрать право на госпитализацию или тест на коронавирус у медиков. Я предлагаю не это. Нам важно создать наиболее безопасные условия, которые смогут спасти игру в футбол и спасти клубы, которые существуют так много лет. Это очень, очень важно", — сообщил Ингс The Telegraph.