Эмери допускает свое возвращение в Премьер-Лигу

Бывший рулевой "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что по-прежнему открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Сменив Арсена Венгера на тренерском мостике "канониров" летом 2018, Эмери неплохо провел свою дебютный английский сезон, но свой самый важный матч — финал Лиги Европы против "Челси" — проиграл.



Дальше у Унаи ничего не ладилось, от него отвернулись болельщики и игроки, и в ноябре 2019 клуб был вынужден принять решение о расставании. Однако испанец английский футбол понравился испанцу.



"Вернулся бы я, если поступит правильное предложение? Мне очень нравилось в Англии. Я наслаждался "Эмирейтс" в первом сезоне. В первый год я мог взглянуть на поле и подумать: "Это действительно моя команда".



"Если я вернусь в Англию, то сделаю это с большой охотой. Думаю, это волшебная лига. В Англии есть это ощущение единства с твоим местным клубом, тогда как в других местах оно не так развито", — цитирует Эмери Daily Mail.