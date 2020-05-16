"Сити" готов продать Сане по правильной цене

"Манчестер Сити" все-таки может продать вингера Лероя Сане в "Баварию", но только по правильной цене.

В начале мая в немецкой прессе появилась информация, что "Бавария" сохраняет интерес к Сане, которого она не смогла заполучить прошлым летом, и готова предложить "Сити" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации.



На "Этихад" сочли такую сумму смехотворной. "Горожане", скорее, отпустят Сане через год свободным агентом, чем согласятся довольствоваться 35 млн. фунтов.



Тем не менее, как утверждает Evening Standard, продажа Сане в ближайшее трансферное окно возможна. Для этого "Бавария" должна предложить гораздо больше денег за игрока, которого "Сити" прошлым летом оценил в 130 млн. фунтов.



Боссы "Сити" все еще надеются, что Лерой одумается и подпишет новый контракт. Уверенности насчет этого "горожанам" придает нерешительность "Баварии", которая, кроме слов, не может показать, как сильно хочет заполучить 24-летнего игрока сборной Германии.