"Странный" бег Джордана Хендерсона

Девять лет Джордана Хендерсона в "Ливерпуле" похожи на вечность, учитывая, сколько раз нынешнего капитана команды списывали со счетов. Однако воспитанник "Сандерленда" нашел свою путь на вершину и завоевал признание.

О том, что Хендерсон "недостаточно хорош" и скоро покинет "Ливерпуль", мы слышали с периодичностью в два-три года. Его должны были обменять на Клинта Демпси из "Фулхэма" еще в 2012, спустя всего год после перехода в клуб. Юрген Клопп несколько лет назад вынужденно опустил его на позицию опорника — мера, которая казалась промежуточной перед продажей Джордана. Даже в середине прошлого сезона шли разговоры о том, что Хендерсон проводит свою последнюю кампанию в Мерсисайде.



Кампания эта, тем не менее, завершилась мадридским триумфом и признанием полузащитника одним из величайших капитанов в истории клуба. Каким-то образом Хендерсон снова переродился, и теперь уже развеял последние сомнения скептиков.



Менталитет — определенно сильнейшая сторона Джордана. В "Сандерленде" Стиву Брюсу приходилось снимать его с тренировки, потому что пульс Хендесона зашкаливал. Он работал усерднее всех остальных и вообще не хотел останавливаться.



Это не значит, что у воспитанника "Сандерленда" никогда не было сомнений. В своем время Стивен Джеррард советовал молодому партнеру не оглядываться по сторонам и держаться за "Ливерпуль". "Он обладал качествами, которые гарантировали, что все будет в порядке", — вспоминал Джеррард. Но, наверное, даже он не мог подумать, что Хендерсон настолько успешно заменит его в роли капитана.



Сейчас, когда Хендерсон находится в шаге от завоевания чемпионского титула, возникает естественный вопрос: превзошел ли он Джеррарда? Нынешний менеджер "Рейнджерс" — величайший капитан клуба из тех, кто не выигрывал чемпионский титул. С золотой медалью Премьер-Лиги Хендерсон, как минимум, имеет одно преимущество перед своим предшественником.



Большая победа полузащитника "Ливерпуля" уже в том, что он стал настолько достойной заменой Джеррарда, покинувшего клуб в 2015 году. О преемниках великих капитанов беспокоятся реже, чем о преемниках великих тренеров. Но случай Джеррарда особенный, учитывая, что его качества годами компенсировали недостатки партнеров и даже клубной организации. Хендерсон справился лучше, чем можно было себе представить. В этом году он наверняка не только возьмет чемпионство, но и получит награду лучшего игрока сезона в Премьер-Лиге.



Конечно, Джеррард никогда не играл в настолько сильном "Ливерпуле". Но говорит ли это против Хендерсона? Стивен был более талантливым игроком, чем нынешний капитан клуба. И большая победа Джордана в том, что он сумел так здорово адаптироваться к тому, что привнес в команду Юрген Клопп. Более высокий уровень футболистов, более сложная командная организация и даже несколько исполнителей, купленных на позицию самого Хендерсона. Он справился со всем этим, и сейчас находится на пике своего влияния в клубе.



Джордан Хендерсон пришел в "Ливерпуль", когда менеджером команды был еще Кенни Далглиш. После появления Брендана Роджерса он получил предложение нового тренера уйти в "Фулхэм", но ответил решительным отказом. В сезоне 2013/14 он уже блистал на позиции "бокс-ту-бокс", когда "Ливерпуль" сделал неожиданную заявку на чемпионский титул. Команда Роджерса угасла. Клоппа Хендерсон впечатлил отношением к делу, но не настолько впечатлил талантами. Он опустил его на позицию "шестерки", и долгое время это решение казалось временным — до тех пор, пока "Ливерпуль" не соберет более классную полузащиту.



Приход Фабиньо и Наби Кейта летом 2018 должен был стать решающим ударом по положению Хендерсона. Но капитан устоял. Кейта оказался не готов, а Джордан настолько удовлетворял Клоппа в роли опорника, что они стали играть в глубине поля вместе с Фабиньо. Весной 2019, когда возникли новые сомнения, Хендерсон снова переродился в "восьмерку". Клопп стал использовать его выше, Джордан стал делать игру в атаке, а команда взяла Лигу Чемпионов.



Сейчас Хендерсон может быть одинаково полезен как выше, так и ниже — в зависимости от желаний тренерского штаба. Все тот же Джеррард утверждает, что механизм такой мощной команды, как "Ливерпуль" Клоппа, невозможен без всей работы, что выполняет Хендерсон. Он не выделяется каким-то уникальным талантом, но может делать все. И главное — хочет. Джордан делает то, что необходимо, без мяча и с ним. Он подстрахует крайних защитников, обеспечивающих остроту у чужих ворот. Если возникнет возможность обострить игру из центральной зоны, он тоже справится.



Футбол Хендерсона в каком-то смысле олицетворяет собой многофункциональность команды, построенной Клоппом. Не говоря уже о том, что он — ее лидер в раздевалке. Хендерсон не является большим специалистом по мотивационным речам, но его авторитет не под вопросом. Изъясняется кратко и ясно, а также ведет своим примером партнеров. Сейчас Джордан, выигрывая самые крупные трофеи, широко расправил плечи, но ему без сомнений отдали повязку еще пять лет назад. А в то время не было гарантий будущего Хендерсона, но были постоянные разговоры о несоответствии уровня таланта масштабу клуба.



Не каждый игрок великой команды должен быть виртуозом, а очень часто самые важные из них как раз таковыми не являются. Знаменитые замечания сэра Алекса Фергюсона о странной манере бега Хендерсона, которого ему предлагали в "Манчестер Юнайтед", ведь в чем-то себя оправдали. Это и вправду "странно" — не принимать "свой" уровень, а продолжать бежать, когда в тебе годами сомневаются. И такое уникальное отношение к делу позволило вроде бы не выдающемуся исполнителю стать великим капитаном для "Ливерпуля".







Иван Громиков специально для FAPL.ru