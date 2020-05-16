Эмери хотел купить Заху, а не Пепе

Экс-главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хотел купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху вместо Николя Пепе.

Прошлым летом "канониры" обновили свой трансферный рекорд, купив Пепе у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов. Расплачиваться за Николя лондонский клуб будет еще несколько лет.



Невыразительная игра дорогостоящего футболиста стала одной из причин, почему в ноябре "Арсенал" уволил Эмери. Однако Унаи изначально хотел другого игрока и даже провел персональную встречу.



"Пепе — хороший игрок, но ему нужно время. А когда я работал там, он не показывал хорошей игры. Я выступал за кого-нибудь, кто прежде всего знает английскую лигу и не нуждается в периоде адаптации. У меня состоялась встреча с Захой, игроком "Пэлас".



"Он был тем игроком, которого я хотел пригласить, потому что я видел, как много побед он приносит в одиночку".



"Я посмотрел 20 матчей с участием Захи. Порой он играл невероятным образом, и я сказал им ("Арсеналу"), что хочу заполучить этого игрока в свою команду".



"Я разговаривал с Захой. Я встречался с ним лично. И он хотел перейти. Но клуб решил, что Пепе — более молодой игрок, игрок на будущее. Я сказал: "Да, но нам нужно побеждать сейчас, а этот парень (Заха) приносит победы. Он доказал это против нас!" — цитирует Эмери Daily Mail.