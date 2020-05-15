Эмери раскритиковал Озила

Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери раскритиковал полузащитника "канониров" Месута Озила.

Эмери провел на "Эмирейтс" полтора года, прежде чем в ноябре 2019 не был уволен. Унаи так и не смог сработаться с Озилом, а временами даже казалось, что испанский тренер откровенно подталкивает Месута к уходу из клуба.



По словам Эмери, он лишь хотел помочь Озилу, но у Месута не было мотивации стараться сильнее.



"В конце концов он должен сам следить за собой. За своим настроем и своей самоотдачей".



"Я старался изо всех сил, чтобы помочь Озилу. На протяжении всей моей карьеры талантливые игроки были моими любимчиками и показывали игру, близкую к их лучшей".



"Я всегда позитивно к ним относился и хотел, чтобы они участвовали в игре, но демонстрируемый им настрой и уровень самоотдачи, ну, были недостаточны".



"Озил мог бы быть одним из моих капитанов, но раздевалка не захотела видеть его среди капитанов. Это не тот уровень самоотдачи, который должен быть у капитана, причем это было не мое решение, это решение игроков", — цитирует Эмери Daily Mail.