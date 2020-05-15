"Челси" продаст ряд игроков, но не Жоржиньо с Канте
"Челси" планирует продать ряд игроков первой команды в ближайшее окно, чтобы пополнить свой трансферный бюджет, однако полузащитники Жоржиньо и Нголо Канте должны остаться на "Стэмфорд Бридж".
Несмотря на финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса, "синие" сохраняют интерес к левому защитнику "Лестера" Бену Чилуэллу и вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.
Также главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард жаждет обзавестись забивным нападающим, интересуясь Муссой Дембеле из "Лиона", Тимо Вернером из "РБ Лейпциг" и Пьер-Эмериком Обамеянгом из "Арсенала".
Чтобы потянуть столь дорогостоящие покупки, "Челси" будет вынужден продать ряд игроков. К числу доступных для трансфера ESPN относит Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Давиде Дзаппакосту, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи.
Что касается Жоржиньо, то его Лэмпард хочет сохранить, несмотря на слухи о переговорах "Челси" и "Ювентуса" насчет обмена итальянца бразильского происхождения на Миралема Пьянича. Последний не слишком-то интересен Фрэнку.
Также Лэмпард рассчитывает на Канте, которого связывают с переходом в "Реал". 29-летний француз комфортно себя чувствует в Лондоне, несмотря на участившиеся проблемы со здоровьем, и остается важной частью планов "Челси".
15.05.2020 22:00
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Сразу куиню напишут на след день опровергают... короче нас болельщиков чителей разводят дятлы! С ситуаций без футбола ...
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Все звучит круто, бакайоко батшуайи не место в команде. Палмери Алонсо и Дзаппакоста - спорно, кто на их место?
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