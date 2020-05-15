Эллардайс вспомнил, как ждал Левандовски в аэропорту

Тренер Сэм Эллардайс вспомнил, как вулкан Эйяфьядлайекюдль помешал ему подписать нападающего Роберта Левандовски в "Блэкберн".

"Блэкберн" никак не может вернуться в Премьер-Лигу после своего вылета в 2012 году. Кто знает, как сложилась бы судьба "роверс", если бы парой лет ранее Эллардайсу удалось подписать Левандовски, который к настоящему моменту заработал репутацию одного из лучших нападающих в истории Бундеслиги.



Большой Сэм лично ездил в Польшу на переговоры с Левандовски, который тогда еще выступал за "Лех", однако трансфер сорвался из-за непреодолимых обстоятельств.



"Я со своим ведущим скаутом Мартиом Гловером ездил на переговоры с ним, и это была та еще поездка. Игрок произвел на нас большое впечатление, и наш президент согласовал сделку стоимостью 8 миллионов евро. Игрок должен был прилететь к нам, чтобы заключить контракт".



"В то время из Исландии пошло облако пепла, и все рейсы отменили, поэтому он просто не смог прилететь. Мы ждали его в аэропорту Манчестера, но так и не дождались, а неделю или две спустя он перешел в дортмундскую "Боруссию".



"Я не вспоминал об этом, пока не прочитал одну статью и пока сам Левандовски не поднял эту тему. Это лишь напомнило мне, как близки мы были к покупке одного из лучших бомбардиров в мире", — сообщил Эллардайс talkSPORT.