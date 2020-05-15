Лукас Торрейра хочет вернуться в Серию А

Агент полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры заявил, что его клиент хочет вернуться в Серию А.

Торрейра прибыл на "Эмирейтс" из "Сампдории" летом 2018, однако в полной мере к Премьер-Лиге до сих пор не адаптировался.



В этом сезоне 24-летний уругваец нередко проигрывал конкуренцию Граниту Джаке, Маттео Гендузи и Дани Себальосу, а в начале марта получил тяжелую травму лодыжки, которая, как казалось, досрочно окончила его сезон.



В данный момент Лукас уже восстановился и вскоре будет готов заняться своим будущим.



"Лукас был слегка в плохом настроении, но затем он восстановился. К счастью, травма оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Сегодня он полностью восстановился, и я убежден, что на него будет спрос".



"Я еще поговорю с "Арсеналом". Игрок был бы счастлив вернуться в Италию, однако хочу, чтобы вы знали: в "Арсенале" с ним всегда очень хорошо обращались", — сообщил агент Пабло Бентакур TMW.