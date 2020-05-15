Сезон Лиги Два не будет доигран

Клубы Лиги Два, низшего из профессиональных дивизионов Англии, договорились не доигрывать оставшиеся матчи регулярного сезона.

Как сообщает BBC, итоговая таблица Лиги Два будет определена через подсчет среднего количества очков, набранных командами за матч.



Решение не проводить оставшиеся матчи связано с колоссальными финансовыми проблемами, с которыми столкнулись представители четвертого дивизиона. Кроме того, каждому из клубов потребовалось бы найти 140 тысяч фунтов на тестирование на COVID-19, чтобы доиграть сезон.



Вместе с тем клубы Лиги Два по-прежнему хотят провести стадию плей-офф, чтобы определить тех, кто повысится в классе до Лиги Один. А вот в Национальную Лигу никто не вылетит.



Добавим, что соответствующее решение, единодушно принятое всеми 24 клубами Лиги Два, еще нуждается в одобрении со стороны Футбольной Лиги и Ассоциации.