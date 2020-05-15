Дини намекнул, что откажется играть

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини намекнул, что откажется играть, когда возобновится сезон Премьер-Лиги.

Как и некоторые другие футболисты, Дини испытывает большие сомнения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Трой совершенно точно не будет подвергать угрозе своих близких.

"В данный момент я даже не говорю о футболе — я говорю о здоровье моей семьи. Если я буду чувствовать, что не забочусь о своей семье, тогда я не буду играть. Я не собираюсь рисковать своей семьей".

"Что они сделают со мной? Отберут деньги у меня? Я уже был сломан прежде, так что меня это не волнует".

"Они говорят о том, что придется играть без фанатов до 2021 года. Если быть внутри стадиона недостаточно безопасно для фанатов, то почему должно быть безопасно для игроков?"

"Есть заявление правительства, в котором четко говорится, что BAME-игроки (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства), больше подвержены осложнениям и чаще умирают от COVID-19, хотя ни одна структура не говорит о дополнительных мерах для черных людей в связи с этим".

"Ты задаешь вопрос, и никто не может на него ответить. Зачем тебе тогда рисковать?"

"Давайте четко проясним: во всем, что ты делаешь в жизни, есть риск. Но если риск можно свести к минимуму, то так и нужно поступить. Я просто пытаюсь проявить заботу", — цитирует Дини The Independent.


Метки Дини, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 15.05.2020 16:57 # vals1702
    не играй и зарплату верни за 3 месяца

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  2. lfcynwa 15.05.2020 16:43 # lfcynwa
    Зачем его заставлять, не хочет - не играет. Пусть разбираются на клубном уровне, это внутренняя кухня. А захотят бойкотить всей командой - засчитывать технари. Пара поражений, возврат в зону вылета и посмотрим, как это дно таблицы запоет.

    Если бы это было, как он говорит, на благо семьи - честь и хвала. Но пока пиздеж идет только с подвала таблицы и тут явно выделяются личные интересы вылетающих.

    Но желаю как минимум одной лондонской команде вылететь. Молотки должны пройти очищение пердивом, этот труп уже несколько сезонов разлагается. Ну а Уотфорд... жаль, шершни показали характер в этом сезоне, Пирсон удивительный чел.

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  3. kojan 15.05.2020 16:42 # kojan
    всё правильно, зачем рисковать если можно ещё раз окропить "великий" лузер клуб клоВанов с геморроем...

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  4. scauzer11 15.05.2020 16:40 # scauzer11
    понтокрылые, им все условия а они как девочки ломаются, надеюсь клубы и АПЛ, как то порешают с этими " не буду играть" и лишат их денег, тогда сразу все переобуются))

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  5. mancunia-planet 15.05.2020 16:40 # mancunia-planet
    Бл, какие же тупомордые создания нахуй!

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  6. ezh28 15.05.2020 16:06 # ezh28
    BAME-ссыкуны и этнические пидоры могут не играть

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