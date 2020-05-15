Капитан "Уотфорда" Трой Дини намекнул, что откажется играть, когда возобновится сезон Премьер-Лиги.

Как и некоторые другие футболисты, Дини испытывает большие сомнения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Трой совершенно точно не будет подвергать угрозе своих близких.



"В данный момент я даже не говорю о футболе — я говорю о здоровье моей семьи. Если я буду чувствовать, что не забочусь о своей семье, тогда я не буду играть. Я не собираюсь рисковать своей семьей".



"Что они сделают со мной? Отберут деньги у меня? Я уже был сломан прежде, так что меня это не волнует".



"Они говорят о том, что придется играть без фанатов до 2021 года. Если быть внутри стадиона недостаточно безопасно для фанатов, то почему должно быть безопасно для игроков?"



"Есть заявление правительства, в котором четко говорится, что BAME-игроки (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства), больше подвержены осложнениям и чаще умирают от COVID-19, хотя ни одна структура не говорит о дополнительных мерах для черных людей в связи с этим".



"Ты задаешь вопрос, и никто не может на него ответить. Зачем тебе тогда рисковать?"



"Давайте четко проясним: во всем, что ты делаешь в жизни, есть риск. Но если риск можно свести к минимуму, то так и нужно поступить. Я просто пытаюсь проявить заботу", — цитирует Дини The Independent.