Гронкьяер: "Зийеш сразу заиграет в старте "Челси"

Экс-вингер "Челси" Йеспер Гронкьяер ожидает, что Хаким Зийеш сразу же станет игроком стартового состава "синих".

Напомним, "Челси" согласовал приобретение Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов еще в феврале. Сезон Эредивизии не будет возобновлен, поэтому Хаким теоретически может сыграть за "синих" уже заключительных матчах этой кампании Премьер-Лиги.



Зийеш будет призван заменить Виллиана и Педро, которые, вероятно, покинут "Стэмфорд Бридж" свободными агентами, и Гронкьяер, который сам перешел из "Аякса" в "Челси" в 2000 году, возлагает большие надежды на 27-летнего марокканца.



"В последние пару сезонов Зийеш производил на меня наиболее сильное впечатление из состава "Аякса", хотя он и не является воспитанником их академии".



"Такого рода игроки нужны твоей команде. Думаю, все топ-клубы следили за Зийешем и спрашивали себя, достаточно ли он хорош для них".



"Он великолепный игрок, и в "Челси", думаю, он сразу заиграет в стартовом составе", — сообщил Гронкьяер Goal.