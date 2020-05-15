Лено считает Обамеянга лучшим нападающим в Премьер-Лиге

Пьер-Эмерик Обамеянг и Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено считает своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга лучшим нападающим в Премьер-Лиге.

Лено прекрасно знаком с возможностями Обамеянга еще по Бундеслиге, где Бернд выступал за "Байер", а Пьер-Эмерик — за дортмундскую "Боруссию". Из этих клубов оба игрока прибыли в "Арсенал" в 2018 году.

С момента перехода в "Арсенал" Обамеянг забил 61 гол в 97 матчах во всех соревнованиях, и Лено просто не видит другого нападающего в английском футболе уровня Пьер-Эмерика.

"Против Обы всегда очень сложно играть! В Германии, как и в Англии, он был лучшим нападающим в лиге, наряду с Левандовски".

"Каждый раз он забивал кучу голов — в том числе в мои ворота. Против него всегда очень сложно. Но я очень рад, что теперь он в моей команде, и другие голкиперы оказались в положении, в котором был я!"

"Думаю, он лучший нападающий в Премьер-Лиге — я так рад, что он наш капитан", — сообщил Лено официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Лено, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2020 14:00

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  1. chelsea88 15.05.2020 14:34 # chelsea88
    Е6ать, не поxyй ли кого этот пидop считает лучшим в сранном гейклубе аснле?
    Зачем постить такие новости? Чтоб заднеприводных коронониров порадовать?

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  2. yamateh 15.05.2020 14:01 # yamateh
    Лучший наконечник после Жиру

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