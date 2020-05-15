Лено считает Обамеянга лучшим нападающим в Премьер-Лиге
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено считает своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга лучшим нападающим в Премьер-Лиге.
Лено прекрасно знаком с возможностями Обамеянга еще по Бундеслиге, где Бернд выступал за "Байер", а Пьер-Эмерик — за дортмундскую "Боруссию". Из этих клубов оба игрока прибыли в "Арсенал" в 2018 году.
С момента перехода в "Арсенал" Обамеянг забил 61 гол в 97 матчах во всех соревнованиях, и Лено просто не видит другого нападающего в английском футболе уровня Пьер-Эмерика.
"Против Обы всегда очень сложно играть! В Германии, как и в Англии, он был лучшим нападающим в лиге, наряду с Левандовски".
"Каждый раз он забивал кучу голов — в том числе в мои ворота. Против него всегда очень сложно. Но я очень рад, что теперь он в моей команде, и другие голкиперы оказались в положении, в котором был я!"
"Думаю, он лучший нападающий в Премьер-Лиге — я так рад, что он наш капитан", — сообщил Лено официальному веб-сайту "Арсенала".
15.05.2020 14:00
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Е6ать, не поxyй ли кого этот пидop считает лучшим в сранном гейклубе аснле?
Зачем постить такие новости? Чтоб заднеприводных коронониров порадовать?
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Лучший наконечник после Жиру
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