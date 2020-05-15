Лено считает Обамеянга лучшим нападающим в Премьер-Лиге

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено считает своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга лучшим нападающим в Премьер-Лиге.

Лено прекрасно знаком с возможностями Обамеянга еще по Бундеслиге, где Бернд выступал за "Байер", а Пьер-Эмерик — за дортмундскую "Боруссию". Из этих клубов оба игрока прибыли в "Арсенал" в 2018 году.



С момента перехода в "Арсенал" Обамеянг забил 61 гол в 97 матчах во всех соревнованиях, и Лено просто не видит другого нападающего в английском футболе уровня Пьер-Эмерика.



"Против Обы всегда очень сложно играть! В Германии, как и в Англии, он был лучшим нападающим в лиге, наряду с Левандовски".



"Каждый раз он забивал кучу голов — в том числе в мои ворота. Против него всегда очень сложно. Но я очень рад, что теперь он в моей команде, и другие голкиперы оказались в положении, в котором был я!"



"Думаю, он лучший нападающий в Премьер-Лиге — я так рад, что он наш капитан", — сообщил Лено официальному веб-сайту "Арсенала".