Мустафи в восторге от работы с "профессором" Артетой

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи сравнил своего главного тренера Микеля Артету с профессором.

Возглавив "канониров" в декабре, Артета пока не смог кардинально преобразить результаты, зато заметно изменил стиль игры команды.



По словам Мустафи, совместная работа с Артетой стала для него откровением — для Шкодрана открылись новые вещи насчет игры в футбол.



"Он слегка похож на профессора. Он четко знает, где игроки должны располагаться с мячом и как реагировать на потерю мяча. Это нечто особенное".



"Когда я делаю пас, обычно я думаю лишь о том, где я должен оказаться, если мы совершим потерю. Он же хочет, чтобы я больше участвовал и в атакующей игре. Ты всегда должен быть вариантом для паса твоего партнера".



"Когда тебе 28, и ты поиграл в различных странах у различных тренеров, тебе кажется, что ты знаешь все, но затем приходит он, и обнаруживаются вещи, которые ты никогда не знал раньше", — сообщил Мустафи Sky Sports.