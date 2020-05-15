Мустафи в восторге от работы с "профессором" Артетой

Шкодран Мустафи и Микель Артета Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи сравнил своего главного тренера Микеля Артету с профессором.

Возглавив "канониров" в декабре, Артета пока не смог кардинально преобразить результаты, зато заметно изменил стиль игры команды.

По словам Мустафи, совместная работа с Артетой стала для него откровением — для Шкодрана открылись новые вещи насчет игры в футбол.

"Он слегка похож на профессора. Он четко знает, где игроки должны располагаться с мячом и как реагировать на потерю мяча. Это нечто особенное".

"Когда я делаю пас, обычно я думаю лишь о том, где я должен оказаться, если мы совершим потерю. Он же хочет, чтобы я больше участвовал и в атакующей игре. Ты всегда должен быть вариантом для паса твоего партнера".

"Когда тебе 28, и ты поиграл в различных странах у различных тренеров, тебе кажется, что ты знаешь все, но затем приходит он, и обнаруживаются вещи, которые ты никогда не знал раньше", — сообщил Мустафи Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2020 13:00

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  1. yamateh 15.05.2020 14:02 # yamateh
    Чувствует что его вышвырнут, начал подлизывание

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  2. suddenly 15.05.2020 13:27 # suddenly
    Не хочет, что бы его Артета выгнал из команды, вот и лижет ему жопу. Хотя всем понятно, что гнать его надо из команды с его косяками.

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