Мустафи в восторге от работы с "профессором" Артетой
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи сравнил своего главного тренера Микеля Артету с профессором.
Возглавив "канониров" в декабре, Артета пока не смог кардинально преобразить результаты, зато заметно изменил стиль игры команды.
По словам Мустафи, совместная работа с Артетой стала для него откровением — для Шкодрана открылись новые вещи насчет игры в футбол.
"Он слегка похож на профессора. Он четко знает, где игроки должны располагаться с мячом и как реагировать на потерю мяча. Это нечто особенное".
"Когда я делаю пас, обычно я думаю лишь о том, где я должен оказаться, если мы совершим потерю. Он же хочет, чтобы я больше участвовал и в атакующей игре. Ты всегда должен быть вариантом для паса твоего партнера".
"Когда тебе 28, и ты поиграл в различных странах у различных тренеров, тебе кажется, что ты знаешь все, но затем приходит он, и обнаруживаются вещи, которые ты никогда не знал раньше", — сообщил Мустафи Sky Sports.
15.05.2020 13:00
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Последние комментарии:
Чувствует что его вышвырнут, начал подлизывание
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Не хочет, что бы его Артета выгнал из команды, вот и лижет ему жопу. Хотя всем понятно, что гнать его надо из команды с его косяками.
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