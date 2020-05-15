Анри назвал свой самый любимый гол за "Арсенал"

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри назвал свой самый любимый из 228 голов, которые он забил за лондонский клуб.

Заработав статус легенды "Арсенала" за восемь лет выступлений и став лучшим бомбардиром "канониров" всех времен, в 2007 году Анри отправился в "Барселону".



На этом карьера Анри в "Арсенале" не оборвалась, потому что Тьерри вернулся в Северный Лондон на несколько месяцев в 2012 году, когда в МЛС, где он выступал за "Нью-Йорк Ред Буллс", было межсезонье.



Как раз тогда, в матче Кубка Англии против "Лидса", он забил свой предпоследний и одновременно самый любимый гол за "Арсенал", вызвав у фанатов лондонского клуба невероятное чувство ностальгии.



"Это тот гол против "Лидса", когда я вернулся в "Арсенал".



"Это было странно, потому что я забил его как фанат. У меня никогда не было такой возможности прежде. Когда ты возвращаешься, это воспринимается по-другому".



"Это было странно еще и из-за смысловой нагрузки".



"Я вернулся под 12-м номером, потому что это мой номер на самом деле. 14-й — не мой номер. Я взял 14-й номер в "Арсенале", потому что 12-й принадлежал Кристоферу Вре, и я не хотел забирать его у него".



"Поэтому я взял 12-й, когда вернулся. Под ним выступал Марко Ван Бастен на Евро-88".



"Но вы также должны помнить, что я забил за 12 минут до конца, на 78-й минуте. То был мой 12-й матч против "Лидса", мой 12-й гол против них, я был под 12-м номером, и мы едва вступили в 2012 год", — сообщил Анри в инстаграме.



