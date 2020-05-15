Абрахэм не уверен насчет возобновления сезона

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм объяснил, почему он сомневается насчет планов Премьер-Лиги по возобновлению сезона в июне.

На текущей неделе Премьер-Лига представила игрокам протоколы безопасности, соблюдая которые, можно будет вернуться к тренировкам и затем возобновить матчи в условиях пандемии коронавируса.



По информации Daily Mirror, этот документ содержит особое предупреждение для представителей BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства), страдающих астмой и игроков с входящими в зону риска родственниками.



Это предупреждение Абрахэм воспринимает всерьез. Тэмми переживает за свою семью, с которой он до сих пор живет.



"У моего отца астма, так что подхватить вирус и принести его домой — это худшее, что может случиться. Надеюсь, Бог этого не допустит".



"Я чувствую, что Премьер-Лига и правительство должны определить, когда для нас будет безопасно вернуться".



"Каждый видит, что происходит в мире прямо сейчас. Если футболу суждено вернуться, но все остальное по-прежнему закрыто, это будет казаться странным для людей".



"Самое важное для меня — чтобы каждый был в здравии и безопасности, чтобы все начало открываться. И тогда футбол всегда сможет вернуться, во всех отношениях", — сообщил Абрахэм.