Уэбб уверен, что со временем люди полюбят VAR

Экс-рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб уверен, что со временем люди полюбят систему VAR.

Этот сезон — первый, когда система видеопомощи рефери используется в Премьер-Лиге. VAR регулярно вызывает нарекания, и не утихают призывы от нее отказаться.



Однако Уэбб положительно оценивает работу VAR и ожидает, что со временем сомневающиеся поддержат эту технологию.



"Мы не чувствуем, что VAR — это вещь, которая раскалывает мнения людей. Мы обожаем эту систему, наши рефери наслаждаются ее использованием, а мне нравится видеть, как она используется по назначению".



"Мы хотим быть уверены — и с самого начала все затевалось именно ради этого, — что VAR стала той вещью, которая дает нам это небольшое преимущество в спорных ситуациях, значимых для матча ситуациях, когда тебе сложно все разглядеть на полной скорости".



"В большинстве случаев VAR отрабатывает очень хорошо. Система не обращает на себя внимания и готова прийти на помощь, когда нужно".



"Нет сомнений, что со временем мы отточим ее применение. Мы уже значительно продвинулись, чем это было три года назад. Думаю, вы увидите это в каждом соревновании в мире", — цитирует Уэбба Sky Sports.