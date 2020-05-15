Брандон Уильямс вспомнил, как его разыграл Янг

Брандон Уильямс Защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс вспомнил, как его однажды разыграл партнер по команде Эшли Янг.

Согласно слухам, именно из-за стремительного прогресса 19-летнего Уильямса "красные дьяволы" отказались от планов купить левого защитника по окончании сезона.

Брандон демонстрирует не по годам зрелую игру, приняв участие в 25 матчах за "Юнайтед", хотя лишь в сентябре дебютировал за первую команду.

Также успехи Уильямса позволили "Юнайтед" продать Янга в "Интер" в январе. Именно Эшли был тем, кто устроил юниору обряд посвящения.

"Я начинал сезон, лишь надеясь регулярно играть за резервную команду. Я и не думал, что к настоящему моменту сыграю уже 20 матчей за первую команду".

"Однажды Эшли Янг разыграл меня. Это случилось, когда меня впервые пустили на парковку первой команды".

"Эшли с одним из работников, отвечающих за форму, перегнали мой автомобиль на парковочное место главного тренера. Я быстро выбежал наружу, взял ключи и передвинул автомобиль. Думаю, мне сошло это с рук", — сообщил Уильямс BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Уильямс, Янг

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. mrmagd 15.05.2020 09:55 # mrmagd
    Шутки за 200 от любителя почтовых.... Ну вы понимаете...

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  2. vyrentz 15.05.2020 09:20 # vyrentz
    Невероятно разырали. Гении.

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