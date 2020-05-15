Брандон Уильямс вспомнил, как его разыграл Янг

Защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс вспомнил, как его однажды разыграл партнер по команде Эшли Янг.

Согласно слухам, именно из-за стремительного прогресса 19-летнего Уильямса "красные дьяволы" отказались от планов купить левого защитника по окончании сезона.



Брандон демонстрирует не по годам зрелую игру, приняв участие в 25 матчах за "Юнайтед", хотя лишь в сентябре дебютировал за первую команду.



Также успехи Уильямса позволили "Юнайтед" продать Янга в "Интер" в январе. Именно Эшли был тем, кто устроил юниору обряд посвящения.



"Я начинал сезон, лишь надеясь регулярно играть за резервную команду. Я и не думал, что к настоящему моменту сыграю уже 20 матчей за первую команду".



"Однажды Эшли Янг разыграл меня. Это случилось, когда меня впервые пустили на парковку первой команды".



"Эшли с одним из работников, отвечающих за форму, перегнали мой автомобиль на парковочное место главного тренера. Я быстро выбежал наружу, взял ключи и передвинул автомобиль. Думаю, мне сошло это с рук", — сообщил Уильямс BBC.