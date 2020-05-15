"Рома" готова принять деньги бин Салмана, если тому не разрешат купить "Ньюкасл"
"Рома" выразила готовность принять инвестиции наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, если тому не разрешат купить "Ньюкасл".
Напомним, Суверенный фонд Саудовской Аравиии, за которым стоит бин Салман, еще в прошлом месяце согласовал покупку "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
Все это время сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги, на которую оказывается серьезное давление различными политиками, благотворительными организациями и медийными компаниями — все они указывают на нарушения прав человека в Саудовской Аравии и поощрение этой страной пиратских трансляций английских матчей.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, эта ситуация привлекла внимание президента "Ромы" Джеймса Паллотты, который некоторое время назад нанял Goldman Sachs для поиска покупателя на свой клуб.
По информации издания, "Рома" уже установила контакт с бин Салманом, но вовсе не пытается отговорить того от покупки "Ньюкасла". Римляне просто выразили готовность принять саудовские деньги, если сделка по "сорокам" сорвется.
15.05.2020 08:00
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Нафиг ему клуб с говнояемпионата, который никто не смотрит
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какие благородные
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Он же вроде МЮ хотел купить, Глейзеры с...ука гет аут из клуба!!!!
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