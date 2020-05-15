Кейн будет готов играть, когда сезон возобновится

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что будет готов играть сразу, как сезон 2019/20 возобновится.

На момент остановки сезона в марте из-за пандемии коронавируса "шпоры" были одной из самых ослабленных травмами команд. В лазарете находился и Кейн, надорвавший сухожилие в задней поверхности бедра своей левой ноги еще 1 января.



Кейн даже перенес операцию, однако сейчас реабилитация уже позади, и Харри с нетерпением ждет возвращения к групповым тренировкам.



"Я близок к своему лучшему состоянию, насколько это возможно. Я был на хорошей стадии еще до остановки сезона. Я выполняю практически все упражнения, за исключением тренировок с командой".



"С момента остановки сезона я стал тренироваться в онлайн-режиме с командой. У этого есть некоторая специфика, потому что мне приходилось выполнять свои упражнения на заднюю поверхность бедра и вроде того, но в целом я делал то же самое, что и парни".



"Как вы знаете, с прошлой недели нам позволено проводить индивидуальные тренировки на базе один на один с кем-нибудь из тренерского штаба. Приятно снова выходить на поле и прикасаться к мячу".



"Когда бы сезон ни возобновился — через месяц, два или три, — я буду готов играть с первого матча", — сообщил Кейн Sky Sports.