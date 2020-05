Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" готов купить Калиду Кулибали. "Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Джейдону Санчо. Дрис Мертенс откажет "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" может отпустить вингера Гарета Бэйла безо всякой компенсации. (Daily Mail)



"Ливерпуль" готов потратиться на Калиду Кулибали, сделав предложение "Наполи" в 89 миллионов фунтов, а самому защитнику предложив контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю. (Le10 Sport)



ПСЖ поспорит с "Ливерпулем" за Калиду Кулибали. (L'Equipe)



"Ливерпуль" охладел к вингеру "Вердера" Милоту Рашице, однако "Астон Вилла", "Брайтон", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" сохраняют интерес к 23-летнему игроку. (Sky Sports)



Если заполучить Джейдона Санчо не удастся, "Манчестер Юнайтед" может переключиться на Рабби Матондо из "Шальке-04". (Daily Star)



Полузащитник Давид Сильва готов задержаться в "Манчестер Сити" до окончания сезона. (The Times)



Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отвергнет интерес "Челси", потому что хочет остаться в Серии А. (Daily Mail)



"Саутгемптон" готов продать нападающего Че Адамса по цене менее 10 млн. фунтов. (Football Insider)



Полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг, которого сватают в "Тоттенхэм", хочет выступать на более высоком уровне, чем сейчас. (Evening Standard)



Защитник "Тоттенхэма" Хуан Фойт может перейти в "Лидс", если "белые" выйдут в Премьер-Лигу. (Football Insider)



"Тоттенхэм" поспорит с "Арсеналом" за защитника "Реймса" Акселя Дисаси, оцениваемого в 13 млн. фунтов. (RMC Sport)



Полузащитник "Спортинга" Жоау Пальинья находится на радаре у "Вулверхэмптона". (Daily Mirror)



Другое



Владелец "Сити" шейх Мансур может купить футбольный клуб из России. (Ведомости)



Во время вооруженного ограбления у Деле Алли забрали наручные часы стоимостью 350 тыс. фунтов. Друзья футболиста "Тоттенхэма" уже оповестили часовых дилеров на случай, если украденный экземпляр всплывет в продаже. (The Sun)



После инцидента с Алли звезды Премьер-Лиги массово заводят собак бойцовских пород для охраны своих домов. (Daily Mirror)



Ла Лига готовится урезать зарплаты всех игроков на следующий сезон на 30 процентов. (Daily Mail)



Кардиолог "Ливерпуля" умер от рака. (Evening Standard)



Тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих пропустит перезапуск сезона Бундеслиги в качестве наказания за то, что нарушил карантин, когда покинул отель своей команды ради покупки зубной пасты. (The Guardian)



Из-за закрытия футбольных стадионов Лондона 700 тысяч пинт пива не будут выпиты. (The Sun)