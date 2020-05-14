Уилшир едва не заключил новый контракт с "Арсеналом" перед уходом Венгера

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир рассказал, что едва не заключил новый контракт с "Арсеналом" вместо своего ухода из родного клуба в 2018 году.

На счету Уилшира 198 сыгранных матчей за "Арсенал", где он дебютировал в 2008 году 16-летним юношей.



Джек покинул "Эмирейтс" свободным агентом тем самым летом, когда Арсен Венгер уступил свое место Унаи Эмери. Новый тренер не стал церемониться с главным старожилом команды.



"Мне предложили новый контракт. Я был не слишком доволен его условиями, но Арсен делал все возможное для меня".



"Мы дошли до этапа, когда я почти согласился, но затем вышла новость, что Арсен уходит. Тогда я подумал: "Как я могу подписать новый контракт, не узнав нового тренера?"



"Когда Эмери пришел, я захотел сесть и поговорить с ним. Он сказал мне: "В целом, будь я на твоем месте, я бы ушел — ты не в моем стартовом составе".



"Он планировал купить полузащитника и, кажется, купил Лукаса Торрейру, поэтому мне не было места в его планах. Почувствовав, что клуб собирается двигаться в другом направлении, я принял решение уйти", — сообщил Уилшир в подкасте Lockdown.