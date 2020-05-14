Магуайр: "Де Хеа — лучший голкипер последних 10 лет в Премьер-Лиге"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего партнера по команде Давида Де Хеа лучшим голкипером в Премьер-Лиге за последнее десятилетие.
Де Хеа не слишком ярко проводит этот сезон и был весьма неубедителен в заключительные месяцы прошлой кампании, однако Магуайр отказывается видеть изъяны в игре Давида.
Магуайр находится под впечатлением не только от игры Де Хеа, но и от того, как Давид трудится на ежедневной основе.
"Поиграв вместе с ним, я осознал, насколько он хорош как голкипер".
"Я наблюдал его все эти годы в Премьер-Лиге, и для меня он является лучшим голкипером Премьер-Лиги за последние 10 лет или около того. В этом году я играю вместе с ним, и это была отличная возможность увидеть, как он работает на тренировках каждый день. Он исключительно хорошо тренируется", — сообщил Магуайр MUTV.
14.05.2020 22:00
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Последние комментарии:
Ну-ну :)))
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Сказал жирный даун привозила. Столько подчищать за этой хуйней тут любой станет лучшим
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есть объективная стата, лучший кипер АПЛ за всю ее историю - Чех
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пиздец окончательно уже высохли мозги
2гея если только с конца после симона минолета топарь
тень кариуса
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