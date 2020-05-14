Магуайр: "Де Хеа — лучший голкипер последних 10 лет в Премьер-Лиге"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего партнера по команде Давида Де Хеа лучшим голкипером в Премьер-Лиге за последнее десятилетие.

Де Хеа не слишком ярко проводит этот сезон и был весьма неубедителен в заключительные месяцы прошлой кампании, однако Магуайр отказывается видеть изъяны в игре Давида.



Магуайр находится под впечатлением не только от игры Де Хеа, но и от того, как Давид трудится на ежедневной основе.



"Поиграв вместе с ним, я осознал, насколько он хорош как голкипер".



"Я наблюдал его все эти годы в Премьер-Лиге, и для меня он является лучшим голкипером Премьер-Лиги за последние 10 лет или около того. В этом году я играю вместе с ним, и это была отличная возможность увидеть, как он работает на тренировках каждый день. Он исключительно хорошо тренируется", — сообщил Магуайр MUTV.