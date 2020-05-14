Магуайр: "Де Хеа — лучший голкипер последних 10 лет в Премьер-Лиге"

Давид Де Хеа Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего партнера по команде Давида Де Хеа лучшим голкипером в Премьер-Лиге за последнее десятилетие.

Де Хеа не слишком ярко проводит этот сезон и был весьма неубедителен в заключительные месяцы прошлой кампании, однако Магуайр отказывается видеть изъяны в игре Давида.

Магуайр находится под впечатлением не только от игры Де Хеа, но и от того, как Давид трудится на ежедневной основе.

"Поиграв вместе с ним, я осознал, насколько он хорош как голкипер".

"Я наблюдал его все эти годы в Премьер-Лиге, и для меня он является лучшим голкипером Премьер-Лиги за последние 10 лет или около того. В этом году я играю вместе с ним, и это была отличная возможность увидеть, как он работает на тренировках каждый день. Он исключительно хорошо тренируется", — сообщил Магуайр MUTV.


Метки Де Хеа, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2020 22:00

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  1. chelsiukpro 14.05.2020 22:57 # chelsiukpro
    Ну-ну :)))

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  2. beautiful-lie 14.05.2020 22:37 # beautiful-lie
    Сказал жирный даун привозила. Столько подчищать за этой хуйней тут любой станет лучшим

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  3. gio 14.05.2020 22:22 # gio
    есть объективная стата, лучший кипер АПЛ за всю ее историю - Чех

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  4. blackdreamer 14.05.2020 22:06 # blackdreamer
    пиздец окончательно уже высохли мозги
    2гея если только с конца после симона минолета топарь
    тень кариуса

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