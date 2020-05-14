Премьер-Лига разрешила продлить истекающие контракты до конца сезона

Премьер-Лига официально подтвердила, что клубам было разрешено заключить краткосрочные контракты с игроками, чьи действующие соглашения истекают 30 июня.

Учитывая планы Премьер-Лиги возобновить матчи в июне, сезон 2019/20 продлится на июль, а для участвующих в еврокубках команд — еще и на август.



Это проблема затрагивает несколько десятков игроков из Премьер-Лиги, и сегодня было объявлено, что сотрудничество с такими игроками может быть продлено до окончания сезона, но в исключительно добровольном порядке.



"Все клубы единодушно решили, что клубы и игроки смогут по взаимному согласию сторон продлить истекающие контракты за пределы 30 июня и до конца сезона", — гласит заявление Премьер-Лиги.



Предполагается, что это нововведение коснется и находящихся в аренде игроков, однако такие контракты должны быть продлены не позднее 23 июня.