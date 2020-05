Харри Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн стал титульным спонсором своего бывшего клуба "Лейтон Ориент" на весь сезон 2020/21.

Именно за "Лейтон Ориент" в 2011 году Кейн забил свой первый гол в профессиональной карьере, выступая здесь на правах аренды из "Тоттенхэма".



Как и многие клубы Футбольной Лиги, сейчас "Лейтон Ориент" испытывает колоссальные финансовые проблемы, которые могут только усугубиться, если пандемия коронавируса не позволит возобновить сезон Лиги Два.



В сложившейся ситуации Кейн решил протянуть руку помощи своему бывшему клубу, оплатив размещение эмблем на всех трех комплектах формы "Лейтон Ориент".



На домашней форме расположатся слова благодарности медицинским работникам, на двух других будут рекламироваться благотворительные организации Haven House и Mind.





Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3