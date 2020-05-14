Коутиньо не ведет переговоры ни с кем из клубов

Агент полузащитника Филиппе Коутиньо заявил, что пока не вел никаких переговоров с заинтересованными в услугах его клиента клубами.

Согласно слухам, "Челси" и "Ньюкасл" уже вовсю обсуждают покупку Коутиньо, который завершает аренду в "Баварии" и скоро возвращается в "Барселону".



Однако агент Киа Джурабчан уверяет, что его подопечный в данный момент занят другим, а своим будущим займется позже.



"Филиппе все еще в "Баварии", но в данный момент у него травма".



"Он травмировался, он перенес операцию на своей лодыжке две недели назад, и он проходит шестинедельный курс реабилитации. К сожалению, это означает, что он пропустит большую часть оставшихся матчей Бундеслиги. Надеюсь, он вернется в форму к самому финишу сезона".



"Что касается слухов, то на данный момент мы ни с кем не разговаривали ни о каких сделках. Думаю, в данный момент каждый сосредоточен на пандемии и на возобновлении сезона в безопасной обстановке".



"Трансферные дела и вопросы, куда Филиппе отправятся, куда отправятся другие игроки, мы будем решать позже, когда жизнь вернется в более-менее нормальное состояние", — сообщил Джурабчан talkSPORT.