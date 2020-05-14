Моуриньо отрицает, что попросил отложить возбновление сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо опроверг слухи о том, что он попросил Премьер-Лигу отложить возобновление сезона.

Сегодня утром в прессе появились слухи, что Моуриньо выступил против возобновления сезона 12 июня, заявив, что игрокам требуется минимум один месяц тренировок для возвращения в оптимальную форму. Эта история возмутила Жозе.



"Я совершенно не думаю, что моя позиция была честно представлена в сегодняшних новостях. Я не просил ни о какой задержке".



"Я хочу тренировать, и я отчаянно жажду, чтобы Премьер-Лига вернулась сразу, как это будет безопасно — особенно сейчас, когда мы видим, как другие лиги готовятся к проведению матчей".



"Я безмерно горжусь тем, как мои игроки поддерживали свою форму. Они продемонстрировали огромный профессионализм, страсть и целеустремленность".



"Каждый игрок демонстрировал огромную самоотдачу в процессе индивидуальных занятий, и теперь мы ждем разрешения начать тренировки небольшими группами, что я полностью поддерживаю", — гласит заявление Моуриньо.



По информации Daily Mirror, во время состоявшейся накануне видеоконференции некоторые тренеры все же выразили опасения насчет поспешного возобновления матчей. Среди них называются Хосеп Гвардиола, Фрэнк Лэмпард, Найджел Пирсон и Грэм Поттер.



"Если не хотите играть, оставайтесь дома и смотрите Бундеслигу!" — в сердцах сказал своим коллегам Моуриньо во время виртуальной встречи.



Идею же о скорейшем возобновлении сезона поддержали Карло Анчелотти и Юрген Клопп, а бесстрашный Рой Ходжсон и вовсе заявил, что поездка на тренировочную базу будет "безопаснее, чем поход в Tesco".