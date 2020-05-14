Барнс предлагает оставить "Ливерпуль" без титула, если вылет будет отменен

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс заявил, что команда Юргена Клоппа не может получить титул, если из Премьер-Лиги никто не вылетит.

В данный момент Премьер-Лига пытается согласовать "Проект Перезапуск" с клубами, тренерами, игроками и британским правительством. У сторон остается куча проблем, требующих решений.



В понедельник исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс признался, что клубы впервые обсуждали идею, чтобы не доигрывать этот сезон.



По этому пути, например, пошла голландская Эредивизия, решив не проводить оставшиеся матчи сезона 2019/20. Там не был определен чемпион и никто не вылетел.



Если Премьер-Лига тоже решит этому последовать, Барнс считает правильным оставить "Ливерпуль" без титула.



"Можно ли отдать титул "Ливерпулю" уже сейчас? Нет, если не будет прихода новичков и вылета".



"Конечно, на кону большие деньги, но чтобы заработать их, нужно сыграть матчи. Об этом мы не говорим. Мы говорим лишь о том, чтобы начать безопасно тренироваться и соблюдать социальную дистанцию".



"Мы можем начать это делать немедленно. Другой вопрос — когда мы сможем начать играть, а на это, как мне кажется, уйдет время. Не имеет значения, сколько это займет".



"Если мы сможем снова играть через год, два — когда бы мы ни решили, — в чем проблема тогда и сыграть эти оставшиеся девять туров? Пускай игроки отдохнут три, четыре, пять, шесть месяцев", — цитирует Барнса Goal.