"Ювентус" и "Челси" обсуждают обмен Пьянича на Жоржиньо

"Ювентус" и "Челси" начали переговоры об обмене своими полузащитниками. Миралем Пьянич может отправиться в Лондон, а Жоржиньо — в Турин.

Летом 2018 именно Маурицио Сарри, ныне тренирующий "Ювентус", привел Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж".



Парадоксально, что Жоржиньо резко прибавил только после отъезда Сарри в Турин прошлым летом. Игрок сборной Италии стал ключевой фигурой для Фрэнка Лэмпарда, приглашенного на место Маурицио.



Однако теперь, утверждает The Guardian, Сарри хочет снова воссоединиться с Жоржиньо, с которым они также провели вместе три сезона в "Наполи" ранее.



Ради Жоржиньо Сарри готов принести в жертву Пьянича, который не смог убедить Маурицио в прошлом сезоне. По информации издания, два клуба уже обсуждают условия обмена.



Ранее "Ювентус" также контактировал насчет 28-летнего боснийца, чей контракт рассчитан до 2023 года, и с двумя другими клубами — "Барселоной" и ПСЖ.



"Ювентус" был готов обменять Пьянича на Артура, однако последний решил остаться в "Барселоне". Что касается парижан, то их спортивный директор Леонардо является большим поклонником таланта Миралема.