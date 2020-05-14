"Челси" готов продать Бакайоко за 31 млн. фунтов

Тьемуэ Бакайоко "Челси" готов продать полузащитника Тьемуэ Бакайоко с убытком для себя.

После своего перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов в 2017 году Бакайоко сыграл лишь 29 матчей за "Челси" в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Тьемуэ побывал в аренде в "Милане", а на этот вернулся в "Монако".

Эти два сезона в аренде Бакайоко никак не может занести себе в актив, и теперь "синие" вынуждены искать новое пристанище для 25-летнего француза.

Как сообщает Daily Star, "Челси" установил цену в 31 млн. фунтов за Бакайоко, но все равно ожидает столкнуться со сложностями в поисках покупателя на Тьемуэ.

Определенный интерес к Бакайоко проявляет ПСЖ, однако чемпионы Лиги 1 не готовы потратить более 26.5 млн. на Бакайоко.


Метки Бакайоко, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2020 12:00

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  1. gerrard08 14.05.2020 12:56 # gerrard08
    Наивности пенсов нет предела.

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  2. recyjoed 14.05.2020 12:56 # recyjoed
    Да лучше чирик добавить и Ндиди купить. Вот он топарик жуткий

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  3. bezviz 14.05.2020 12:45 # bezviz
    продадим, уверен в этом, игрок хорош, но не для АПЛ

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  4. tigerpool 14.05.2020 12:38 # tigerpool
    членси то готов, но вот покупатели не готовы за него платить столько.

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  5. mixmaster 14.05.2020 12:18 # mixmaster
    кому он нужен за любые деньги? в РФЛ разве что)

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