"Челси" готов продать Бакайоко за 31 млн. фунтов

"Челси" готов продать полузащитника Тьемуэ Бакайоко с убытком для себя.

После своего перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов в 2017 году Бакайоко сыграл лишь 29 матчей за "Челси" в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Тьемуэ побывал в аренде в "Милане", а на этот вернулся в "Монако".



Эти два сезона в аренде Бакайоко никак не может занести себе в актив, и теперь "синие" вынуждены искать новое пристанище для 25-летнего француза.



Как сообщает Daily Star, "Челси" установил цену в 31 млн. фунтов за Бакайоко, но все равно ожидает столкнуться со сложностями в поисках покупателя на Тьемуэ.



Определенный интерес к Бакайоко проявляет ПСЖ, однако чемпионы Лиги 1 не готовы потратить более 26.5 млн. на Бакайоко.