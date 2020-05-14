"Челси" готов продать Бакайоко за 31 млн. фунтов
"Челси" готов продать полузащитника Тьемуэ Бакайоко с убытком для себя.
После своего перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов в 2017 году Бакайоко сыграл лишь 29 матчей за "Челси" в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Тьемуэ побывал в аренде в "Милане", а на этот вернулся в "Монако".
Эти два сезона в аренде Бакайоко никак не может занести себе в актив, и теперь "синие" вынуждены искать новое пристанище для 25-летнего француза.
Как сообщает Daily Star, "Челси" установил цену в 31 млн. фунтов за Бакайоко, но все равно ожидает столкнуться со сложностями в поисках покупателя на Тьемуэ.
Определенный интерес к Бакайоко проявляет ПСЖ, однако чемпионы Лиги 1 не готовы потратить более 26.5 млн. на Бакайоко.
14.05.2020 12:00
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Наивности пенсов нет предела.
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Да лучше чирик добавить и Ндиди купить. Вот он топарик жуткий
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продадим, уверен в этом, игрок хорош, но не для АПЛ
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членси то готов, но вот покупатели не готовы за него платить столько.
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кому он нужен за любые деньги? в РФЛ разве что)
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