Клопп скрыл от Мане, что собирается продать Коутиньо

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что главный тренер Юрген Клопп утаил от него свое намерение отпустить из клуба полузащитника Филиппе Коутиньо.

Купив Мохамеда Салаха у "Ромы" летом 2017, главный тренер "красных" Юрген Клопп передвинул Мане с правого фланга на левый, чтобы помочь своему египетскому новичку лучше освоиться в команде.



При этом Салах сразу принялся забивать, наколотив 15 голов в Премьер-Лиге уже к Рождеству и демонстрируя отличное взаимопонимание с бразильцами Коутиньо и Роберто Фирмино.



В то время у Мане появились сомнения насчет своих перспектив в "Ливерпуле", однако Клопп предпочел скрыть от Садио свои планы в отношении Коутиньо, который попросился на выход по окончании того сезона, но в итоге ушел только в январе 2018.



"Он (Клопп) сказал, что верит в меня и что со временем я буду играть до изнеможения. Но я все равно сказал ему, что хочу играть сейчас".



"Клопп сказал, что он должен использовать ротацию состава. В то время Коутиньо был близок к уходу, и это факт, но он не захотел мне об этом рассказать", — сообщил Мане Liverpool Echo.