Шелви считает, что слишком рано ушел из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви считает, что он слишком рано покинул "Ливерпуль".

Дебютировав за "Чарльтон" в возрасте 16 лет и 59 дней, спустя два года Шелви перспективным юниором присоединился к "Ливерпулю".



Однако Джонджо был слишком нетерпелив и после трех сезонов, включая один в аренде в "Блэкпуле", покинул "Энфилд", чтобы играть регулярно. Сейчас 28-летний англичанин об этом жалеет.



"Мне было всего 21, когда я ушел. Думаю, вы найдете не так много других игроков, которые приходят туда в 17 и уходят в 21. Думаю, это многое говорит о моем характере. Я не был рад играть один-два матча, а затем выпадать из состава. Я хотел играть каждую неделю".



"Я побывал в аренде в "Блэкпуле", а также в очень юном возрасте играл за "Чарльтон". Я не думаю, что это помогло мне, потому что я почуял вкус к тому, чтобы играть матчи и постоянно быть в составе. Когда ты провел один матч, а следующие шесть не играешь, ты не чувствуешь себя участником процесса, что бы ни говорили футболисты. Ты не чувствуешь себя частью команды".



"Думаю, я нуждался в этом ощущении, но если я оглянусь назад и спрошу себя, следовало ли мне остаться, то, наверное, да. Хотя бы на год или два — просто чтобы посмотреть, как все сложится. Однако случилось то, что случилось".



"Каждое свое решение в карьере я принимал только ради того, чтобы играть и получать как можно больше игрового времени. Не скажу, что я о слишком многом жалею", — сообщил Шелви Sky Sports.