Погба — самый богатый футболист в Премьер-Лиге в возрасте до 30 лет

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба самым богатым футболистом Премьер-Лиги в возрасте до 30 лет (включительно).

В топ-18 самых богатых молодых атлетов в британском спорте по версии The Times вошли сразу 15 футболистов, включая Погба и четырех его партнеров по "Юнайтед".



Несмотря на то, что в этом сезоне Погба почти не играет из-за проблем с лодыжкой, за год он увеличил свое состояние на 13 миллионов фунтов — до 50 млн.



Выше Погба в рейтинге Young Sports Rich List расположились только вингер "Реала" Гарет Бэйл (114 млн. фунтов) и боксер Энтони Джошуа (107 млн. фунтов).



The Young Rich List



1 Гарет Бэйл ("Реал"): 114 млн. фунтов (+20 млн.)



2 Энтони Джошуа (бокс): 107 млн. фунтов (+58 млн.)



3 Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"): 50 млн. фунтов (+13 млн.)



4= Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"): 34 млн. фунтов (+9 млн.)



4= Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"): 34 млн. фунтов (+10 млн.)



6 Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"): 28 млн. фунтов (+10 млн.)



7 Нголо Канте ("Челси"): 25 млн. фунтов (новый участник)



8 Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 млн. фунтов (+16 млн.)



9 Даниэль Старридж (без клуба): 22 млн. фунтов (без изменений)



10 Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"): 21 млн. фунтов (новый участник)



11= Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"): 20 млн. фунтов (новый участник)



11= Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"): 20 млн. фунтов (новый участник)



13= Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 19 млн. фунтов (новый участник)



13= Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"): 19 млн. фунтов (новый участник)



15= Одион Игало ("Манчестер Юнайтед"): 18 млн. фунтов (новый участник)



15= Аарон Рэмси ("Ювентус"): 18 млн. фунтов (новый участник)



15= Данни Уэлбек ("Уотфорд"): 18 млн. фунтов (новый участник)



15= Джек Уилшир ("Вест Хэм"): 18 млн. фунтов (новый участник)