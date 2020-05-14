Адриан: "Ливерпуль" не боится снова играть"

Голкипер "Ливерпуля" Адриан заявил, что его команда готова возобновить сезон.

За последние дни сразу несколько звезд Премьер-Лиги выразили свои опасения по поводу проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса.



Адриан признает, что риск существует, однако в "Ливерпуле" хотят играть и, наконец, оформить долгожданное чемпионство.



"Мы не боимся снова играть, хотя мы и знаем, что это рискованно. Однако мы тренируемся в Мелвуде, мы футболисты, и мы хотим снова работать — конечно, минимизировав риск".



"Я голкипер, и мне особо не требуется ездить в Мелвуд. Я тренируюсь дома, у себя на лужайке, а мой отец выступает моим помощником".



"В 33 года я впервые тренируюсь с отцом: он бросает мячи и помогает мне. Он многому учится, и я уверен, в конце концов он получит свою лицензию", — цитирует Адриана The Sun.