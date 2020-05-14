Премьер-Лига может возобновиться не 12, а 19 июня

Планируемая дата возобновления сезона Премьер-Лиги, вероятно, будет передвинута с 12 на 19 июня.

Накануне Премьер-Лига провела по видеоконференции с главными тренерами и игроками, выяснив, что в обоих лагерях нет единодушного мнения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса.



Тренеры хотят получить больше времени на подготовку своих команд, тогда как игроки переживают за свою безопасность и безопасность своих близких — у многих футболистов есть пожилые родственники и беременные партнеры, входящие в группу риска по коронавирусу.



По информации The Telegraph, в среду Премьер-Лига представила лишь протокол по "фазе один". На этом этапе игроки должны приступить к бесконтактным тренировкам на базах небольшими группами.



Премьер-Лига прислушалась к высказанным опасениям и теперь готова отложить планируемую дату возобновления сезона на одну неделю, однако этот план все еще должен быть согласован и получить необходимый кворум на голосовании 20 клубов.