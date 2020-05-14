Алли получил травмы лица в результате вооруженного ограбления на его дом

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли стал жертвой вооруженного ограбления.

Как сообщает Daily Mail, этот инцидент случился в ночь со вторника на среду. Двое мужчин, угрожая холодным оружием, проникли в дом 24-летнего футболиста на севере Лондона.



В тот момент дома находились сам Деле, его сводный брат Харри Хикфорд, их девушки, а также друг детства Деле.



Алли получил от бандитов по лицу, также слегка пострадал Хикфорд, но все обошлось без серьезных повреждений. Госпитализация никому из пятерых не потребовалась.



Грабители забрали ряд дорогих вещей, включая ювелирные изделия и часы, после чего скрылись. Случившееся попало на камеры наблюдения, записи с которых уже изучает полиция.