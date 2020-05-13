Джеймс нацелен на борьбу за титул в следующем сезоне

Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс уверен, что его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "красные дьяволы" занимали пятое место в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 37 очков.



Однако Джеймс надеется потягаться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", когда лазарет "Юнайтед" опустеет.



"Следующий сезон будет очень важен для нас. В этом году несколько наших парней были травмированы, причем некоторые — вроде Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Скотта Мактоминея — серьезно".



"Думаю, как только все они вернутся в строй и мы получим возможность использовать ротацию, у нас будут отличные шансы побороться за титул в следующем сезоне", — цитирует Джеймса Daily Mail.