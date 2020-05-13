"Проект Перезапуск" оказался под угрозой
"Проект Перезапуск" оказался под угрозой после неоднозначной реакции игроков и тренеров Премьер-Лиги.
В среду Премьер-Лига провела две отдельных видеоконференции, сперва пообщавшись с главными тренерами, а затем с капитанами 20 команд дивизиона.
Как сообщают Daily Mail и The Times, Премьер-Лиге не удалось получить единодушной поддержки ни со стороны тренеров, ни со стороны игроков насчет своих планов по возобновлению сезона с 12 июня.
Например, тренеры считают, что у них просто недостаточно времени, чтобы привести своих игроков в оптимальную форму после более чем двух месяцев простоя.
Беспокойство же игроков связано с протоколами безопасности, которые придется соблюдать во время тренировок и матчей, дабы пресечь распространение коронавируса.
Марк Нобл из "Вест Хэма" и Трой Дини из "Уотфорда" проявили особый скептицизм в отношении "Проекта Перезапуск", тогда как капитаны команд из верхней половины таблицы гораздо более расслаблены.
В ближайшие дни переговоры продолжаются, однако в данный момент планы во возвращению к тренировкам с 18 мая и возобновлению матчей с 12 июня находятся под угрозой.
13.05.2020 22:00
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Последние комментарии:
Безвиз любит поводить себе по губам)ведет себя как обиженка)говно бы только свое изо рта пораскидывать
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ахахахаахах аннуляторы опять провели шершавым по губам колбасне))))
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Опять ничего конкретного, лишь бы вбросить.
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Ну так пусть не играют, никто не заметит их отсутствия
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