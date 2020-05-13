"Проект Перезапуск" оказался под угрозой после неоднозначной реакции игроков и тренеров Премьер-Лиги.

В среду Премьер-Лига провела две отдельных видеоконференции, сперва пообщавшись с главными тренерами, а затем с капитанами 20 команд дивизиона.



Как сообщают Daily Mail и The Times, Премьер-Лиге не удалось получить единодушной поддержки ни со стороны тренеров, ни со стороны игроков насчет своих планов по возобновлению сезона с 12 июня.



Например, тренеры считают, что у них просто недостаточно времени, чтобы привести своих игроков в оптимальную форму после более чем двух месяцев простоя.



Беспокойство же игроков связано с протоколами безопасности, которые придется соблюдать во время тренировок и матчей, дабы пресечь распространение коронавируса.



Марк Нобл из "Вест Хэма" и Трой Дини из "Уотфорда" проявили особый скептицизм в отношении "Проекта Перезапуск", тогда как капитаны команд из верхней половины таблицы гораздо более расслаблены.



В ближайшие дни переговоры продолжаются, однако в данный момент планы во возвращению к тренировкам с 18 мая и возобновлению матчей с 12 июня находятся под угрозой.