"Проект Перезапуск" оказался под угрозой

Трой Дини "Проект Перезапуск" оказался под угрозой после неоднозначной реакции игроков и тренеров Премьер-Лиги.

В среду Премьер-Лига провела две отдельных видеоконференции, сперва пообщавшись с главными тренерами, а затем с капитанами 20 команд дивизиона.

Как сообщают Daily Mail и The Times, Премьер-Лиге не удалось получить единодушной поддержки ни со стороны тренеров, ни со стороны игроков насчет своих планов по возобновлению сезона с 12 июня.

Например, тренеры считают, что у них просто недостаточно времени, чтобы привести своих игроков в оптимальную форму после более чем двух месяцев простоя.

Беспокойство же игроков связано с протоколами безопасности, которые придется соблюдать во время тренировок и матчей, дабы пресечь распространение коронавируса.

Марк Нобл из "Вест Хэма" и Трой Дини из "Уотфорда" проявили особый скептицизм в отношении "Проекта Перезапуск", тогда как капитаны команд из верхней половины таблицы гораздо более расслаблены.

В ближайшие дни переговоры продолжаются, однако в данный момент планы во возвращению к тренировкам с 18 мая и возобновлению матчей с 12 июня находятся под угрозой.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 13.05.2020 22:32 # liverbro
    Безвиз любит поводить себе по губам)ведет себя как обиженка)говно бы только свое изо рта пораскидывать

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  2. bezviz 13.05.2020 22:27 # bezviz
    ахахахаахах аннуляторы опять провели шершавым по губам колбасне))))

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  3. slash-lfc 13.05.2020 22:13 # slash-lfc
    Опять ничего конкретного, лишь бы вбросить.

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  4. mancunia-planet 13.05.2020 22:08 # mancunia-planet
    Ну так пусть не играют, никто не заметит их отсутствия

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