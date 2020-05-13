Левандовски считает, что Сане пригодился бы "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски считает, что вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане пригодился бы его команде.

Несмотря на экономический кризис, заставивший европейские клубы серьезно перекроить свои трансферные бюджеты в сторону уменьшения, в прессе не утихают слухи, сватающие Сане в "Баварию".



Эти слухи подогревает тот факт, что Лерой готовится вступить в заключительный год по своему контракту с "горожанами", наотрез отказываясь обсуждать новую сделку.



Левандовски только одобряет интерес "Баварии" к Сане, которого он знает еще по выступлениям в Бундеслиге за "Шальке-04".



"Насчет него много спекуляций. Я лишь могу сказать, что он отличный игрок с отличными навыками, который очень хорошо взаимодействует со своими партнерами по команде".



"Мы видели, на что он способен, не только в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов, но еще в "Шальке". Он бы определенно помог нам добавить новые решения в нашу игру", — цитирует Левандовски Daily Mail.