Скоулз считает, что сезон 2019/20 можно доиграть за пять недель

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен, что английский сезон можно доиграть всего за пять недель, а футболистам будет достаточно пары недель, чтобы вернуться в форму.

Последний на данный момент матч Премьер-Лиги был сыгран более двух месяцев назад. Все это время игроки находятся в самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.



Однако после отмашки британского правительства, разрешившего профессиональному спорту вернуться с 1 июня, Скоулз считает возможным не только доиграть этот сезон, но и хорошо отдохнуть перед следующим.



"Люди стараются придерживаться правил, а правила гласят, что до 1 июня профессионального футбола не будет. Думаю, мы должны возобновить сезон как можно ближе к этой дате".



"В эти дни игроки находятся в такой хорошей физической форме, они наполовину машины, поэтому я думаю, им хватит двух недель полноценных тренировок, чтобы вернуть оптимальные кондиции, и тогда, надеюсь к 10, 11 или 12 июня они будут готовы играть".



"Если мы говорим про внутренние соревнования, то я думаю, мы сможем доиграть лигу и завершить розыгрыш Кубка Англии. А вот с европейскими соревнованиями, Лигой Чемпионов и Лигой Европы, будет очень сложно".



"Но наш внутренний сезон мы сможем завершить в течение пяти-шести недель, затем перерыв, а затем начнется следующий сезон", — сообщил Скоулз Sky Sports.