Баллак советует Хаверцу не спешить со сменой клуба

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак посоветовал восходящей звезде "Байера" Каю Хаверцу отложить свой отъезд из Леверкузена.

Согласно слухам, своей игрой в этом сезоне 20-летний Хаверц, которого нередко называют "новым Баллаком", заинтересовал крупнейшие клубы Европы, включая "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Барселону", "Реал" и "Баварию".



Михаэль ничуть не удивлен этими слухами, но считает, Кай еще не достиг своего потолка в Леверкузене.



"На игроков его уровня всегда существует спрос. Но я думаю, он в хороших руках в Леверкузене. Здесь идеальные условия для развития молодых игроков. "Байер" играет в привлекательный футбол и обладает очень хорошей инфраструктурой для тренировок".



"Кроме того, "Байер" — это безопасный вариант. Будучи здесь игроком, ты можешь совершать ошибки и не становиться мишенью для критики. Ты должен это ценить".



"Конечно, игрок вроде Кая Хаверца должен играть в Лиге Чемпионов, поэтому "Байеру" важно попасть туда", — сообщил Баллак Bild.