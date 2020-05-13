"Норвич" призывает не пускать новичков в Премьер-Лигу, если сезон Чемпионшпа не возобновится

Норвич Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер заявил, что Премьер-Лига не должна пускать к себе новичков, если этот сезон не будет доигран.

Как и Премьер-Лига, Футбольная Лига тоже сейчас ломает голову над тем, как возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса.

Вероятность того, что низшие дивизионы не доиграют сезон выше, чем в Премьер-Лиге, однако "Норвич" не сможет принять, если лидирующие сейчас в Чемпиошипе "Лидс" и "Вест Бромвич" получат повышение в классе, не проведя все свои матчи.

"Мы не сможем смириться с ситуацией, если мы сыграем все свои матчи и вылетим, а Чемпионшип не возобновит свой сезон, но повысит в классе команды, которые не провели все свои матчи".

"Для каждого, кто повышается из Чемпионшипа, это путь длиною в 46 или 49 матчей. Вопрос повышения и понижения должен решаться на поле", — сообщил Уэббер Sky Sports.


Метки Норвич, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2020 18:00

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  1. scouser2005 13.05.2020 19:13 # scouser2005
    Канарейки на 20 месте.. Откуда у них благородству взяться?

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  2. scauzer11 13.05.2020 18:54 # scauzer11
    кто бы сомневался кто будет против этого ахахаха

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  3. gerrard08 13.05.2020 18:21 # gerrard08
    Как крысы ведут себя аутсайдеры. Вот тебе и хваленное британское благородие.

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