"Норвич" призывает не пускать новичков в Премьер-Лигу, если сезон Чемпионшпа не возобновится

Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер заявил, что Премьер-Лига не должна пускать к себе новичков, если этот сезон не будет доигран.

Как и Премьер-Лига, Футбольная Лига тоже сейчас ломает голову над тем, как возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса.



Вероятность того, что низшие дивизионы не доиграют сезон выше, чем в Премьер-Лиге, однако "Норвич" не сможет принять, если лидирующие сейчас в Чемпиошипе "Лидс" и "Вест Бромвич" получат повышение в классе, не проведя все свои матчи.



"Мы не сможем смириться с ситуацией, если мы сыграем все свои матчи и вылетим, а Чемпионшип не возобновит свой сезон, но повысит в классе команды, которые не провели все свои матчи".



"Для каждого, кто повышается из Чемпионшипа, это путь длиною в 46 или 49 матчей. Вопрос повышения и понижения должен решаться на поле", — сообщил Уэббер Sky Sports.