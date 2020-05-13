Гари Невилл рассказал, почему его раздражал Тевес

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, почему его раздражал Карлос Тевес, который был его партнером по команде.

Тевес провел всего два сезона на "Олд Траффорд" после перехода из "Вест Хэма" в 2007 году. Поначалу Невилл восхищался игрой Карлоса и до сих пор считает связку аргентинца с Криштиану Роналду и Уэйном Руни лучшим трио нападения в истории Премьер-Лиги.



Однако в своем втором сезоне в "Юнайтед" Тевес начал вести себя неподобающим образом, в итоге покинув клуб и присоединившись к "Манчестер Сити".



"Давайте проясним: на протяжении года Тевес, играя вместе с Роналду и Руни, был потрясающ".



"Эти трое были не из этого мира, правда. Не только благодаря своему мастерству, но также благодаря эгоистичной, ужасной, ненасытной решимости".



"Роналду был другим на поле, он не пинался, не толкался и не запугивал соперников. Он просто показывал игру высочайшего уровня. Но Руни и Тевес были уличными бойцами с невероятным мастерством".



"Мы говорим о лучшем трио нападения в Премьер-Лиге. Вы никогда не переубедите меня. Вы можете указать на Мане, Салаха и Фирмино, которых я обожал, на Стерлинга, Агуэро и Сане, но Руни, Роналду и Тевес, находясь на своем пике, были не из этого мира".



"Что меня раздражало в Тевесе, так это то, что в своем втором сезоне он начал халтурить. Он то и дело оказывался в лазарете, начал опаздывать на тренировки, лодырничать".



"Он представлял наш клуб, и я не мог терпеть его поведение. Это было неприемлемо для меня как для человека, который свирепо поддерживает "Манчестер Юнайтед" и который никогда бы не позволил себе подобного".



"Я понимаю, что у него были причины, но люди постоянно шептали ему на ухо, и он слушал этих людей. То, к чему все шло, в итоге и случилось. Меня как профессионала расстраивало то, что он не вел себя правильно", — сообщил Невилл Sky Sports.