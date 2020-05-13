Ходжсон не боится коронавируса

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не испытывает никакого страха перед возвращением к работе.

Официальные рекомендации правительства Британии гласят, что люди старше 70 лет особенно уязвимы перед коронавирусом, поэтому должны предельно строго соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию.



В то же время Ходжсон является самым возрастным тренером не только из ныне работающих, но и за всю эру Премьер-Лиги вообще — грядущим летом Рою исполнится уже 73.



На следующей неделе команды Премьер-Лиги собираются вернуться на свои тренировочные базы, и Ходжсон к этому абсолютно готов.



"Да. У меня нет никаких сомнений. Возраст — это просто возраст. Важно, как ты себя чувствуешь. Возраст не всегда отражает твою физическую форму, твое самочувствие или твою способность делать работу".



"Так что я не испытываю никаких опасений. Когда мне позвонят, чтобы вернуться к работе, я буду очень рад это сделать", — сообщил Ходжсон beIN Sports.