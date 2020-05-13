Шейх Мансур хотел купить "Ливерпуль" до "Сити"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что изначально шейх Мансур, владеющий "Манчестер Сити", хотел купить мерсисайдский клуб.

По словам Сунесса, об этом ему рассказала финансист Аманда Стейвли, которая сейчас выступает посредником в покупке Суверенным фондом Саудовской Аравии "Ньюкасла", а в 2008 году помогла шейху Мансуру получить контроль над "Сити".



Шейх Мансур хотел приобрести "Ливерпуль" у Тома Хикса и Джорджа Джиллетта, которые владели "красными" с 2007 по 2010 год, однако общего языка им найти не удалось.



"Просто расскажу вам короткую историю. 12-13 лет назад я ездил в Дубай, поселившись в отеле "Атлантис". Прогулявшись с женой и сыном, мы отправились в ресторан Nobu, который был пуст после ланча, и на выходе мы наткнулись на группу людей у бара".



"Кто-то подошел ко мне и представился, затем к нам присоединилась леди, которая представилась Амандой и сказала, что является болельщицей "Ливерпуля".



"Во время нашего разговора она сказала, что это благодаря ей королевская семья Абу-Даби купила "Манчестер Сити".



"Я сказал: "Пять минуты назад ты говорила, что болеешь за "Ливерпуль". Почему мы не привела их в "Ливерпуль"?



"Она ответила: "Я пытались и пыталась, но с Джиллеттом и Хиксом было так сложно вести дела, а в конце они просто слились", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.